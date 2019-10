Silas considera que a equipa do Sporting está a evoluir

No final do jogo, o treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, disse que o Vitória desperdiçou a possibilidade de vencer em Alvalade.

O técnico do Sporting, Silas, destacou a importância da vitória e referiu ainda que a equipa já mostra sinais de evolução.