Sporting bate Vitória de Guimarães e sobe ao 4.º lugar

O Sporting derrotou este domingo o Vitória de Guimarães por 3-1, no Estádio José de Alvalade, em jogo da 8.ª jornada da Primeira Liga.

Jesé (29'), Acuña (32') e Coates (74') fizeram os golos do triunfo leonino, com Léo Bonatini (67') a reduzir para a equipa minhota.

Com esta vitória, o Sporting sobe ao 4.º lugar, com 14 pontos, menos sete que os líderes FC Porto e Benfica. Já o Vitória cai para o 5.º lugar, com 12 pontos.

Na próxima jornada, os "leões" jogam no terreno do Paços de Ferreira (quinta-feira, dia 31, às 19h45) e os vimaranenses recebem o Belenenses SAD (quarta-feira, dia 30, às 20h00).