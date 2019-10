Vitória no México deixou Hamilton a 4 pontos do sexto título mundial na F1

A vitória do britânico Lewis Hamilton no Grande Prémio do México de Fórmula 1 deixou hoje o piloto da Mercedes a quatro pontos da conquista do sexto título mundial da carreira.

O atual campeão do mundo, que arrancou da terceira posição, ainda sofreu um 'apertão' do alemão Sebastian Vettel (Ferrari) na partida e um 'toque' do holandês Max Verstappen (Red Bull) na segunda curva, mas acabou por vencer graças à tática de apenas uma paragem nas boxes.

Hamilton, que não ganhava no México desde 2016, gastou 1:36.48,904 horas para completar a 18.ª prova do Mundial de F1, deixando Vettel no segundo lugar, a 1,766 segundos e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) no terceiro, a 3,553 segundos.

Com este resultado, o piloto finlandês adiou a atribuição do título por, pelo menos, mais uma corrida: quando faltam disputar três das 21 provas da temporada, com 78 pontos ainda em disputa, Hamilton tem 74 pontos de vantagem sobre Bottas.

"Não me importo de esperar. Adoro correr e enfrento uma corrida de cada vez", disse Hamilton, no final da prova mexicana.

A estratégia seguida pela Mercedes acabou por funcionar, apesar das dúvidas demonstradas pelo piloto britânico durante a prova. "Parecia-me um segundo período muito longo. No final, foi difícil aguentar os Ferrari atrás de mim", explicou Hamilton.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que partiu da 'pole position', viu a sua corrida hipotecada por um problema na montagem do pneu traseiro esquerdo quando parou nas boxes, cedendo mais quatro segundos do que o normal. Leclerc terminou a 6,368 segundos do vencedor.

Hamilton conquistou a 83.ª vitória na Fórmula 1 - ficando a apenas oito do recorde do alemão Michael Schumacher - e a 10.ª da temporada, em 18 corridas.

A prova mexicana marcou também o 100.º pódio conquistado com a Mercedes.

Ao piloto britânico basta agora um oitavo lugar no Grande Prémio dos Estados Unidos, no próximo domingo, para festejar o sexto título da carreira, independentemente do resultado obtido por Bottas.



Lusa