Atletas russas Yulia Gushchina e Anna Klyashtornaya suspensas por doping

As atletas russas Yulia Gushchina e Anna Klyashtornaya foram punidas com quatro e dois anos de suspensão, respetivamente, por doping, embora não se encontrem a competir, anunciou esta segunda-feira a federação russa de atletismo.

A velocista Yulia Gushchina, de 36 anos, acusou o uso de substâncias proibidas nos Mundiais de 2011, na Coreia do Sul, e nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, após as suas amostras terem sido novamente testadas, usando métodos atualizados.

Yulia Gushchina, que recorreu ao uso do esteroide anabolizante turinabol, já tinha perdido as medalhas olímpicas conquistadas na estafeta dos jogos de Pequim 2008 e Londres 2012, por as suas colegas de equipa terem acusado positivo.

A saltadora Anna Klyashtornaya, de 33 anos, foi igualmente punida pelo uso de turinabol em Londres 2012, prova em que competiu sob o nome de Anna Nazarova.

Lusa