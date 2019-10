Bruno Lage, treinador do Benfica, assume que a equipa pode jogar melhor. Na antevisão do jogo de terça-feira com o Portimonense, para o campeonato, o treinador admite que mais importante do que as exibições, são as vitórias.

O treinador dos encarnados admite que a equipa tem condições para jogar melhor e tem consciência que essa exigência também é feita internamente.