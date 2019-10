Jorge Jesus pode ser castigado e ficar fora da final da Taça dos Libertadores

Jorge Jesus está em risco de falhar a final da Taça Libertadores. Um atraso de dois minutos no regresso do Flamengo do intervalo na meia final contra o Grémio, no Maracanã, poderá tirar o treinador português da final contra o River Plate.



De acordo com o regulamento disciplinar da Conmebol, a responsabildade pelo atraso poderá ser atribuída aos treinadores das equipas em causa, neste caso a Jorge Jesus.



O facto do clube não ser reincidente, poderá resumir o castigo a uma advertência por escrito. A final da Taça Libertadores realiza-se a 23 de novembro, em Santiago do Chile