Silas vai manter aposta em Jesé no ataque

Silas vai manter a aposta em Jesé para o jogo de quinta-feira com o Paços de Ferreira. O treinador diz que o rendimento do avançado tem melhorado e deixa elogios à qualidade do jogador.

O treinador do Sporting considera que o jogador Jesé pode vir a ser muito importante para a equipa.