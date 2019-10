Treinador do Paços de Ferreira quer aproveitar fragilidades do Sporting

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, deixou elogios ao trabalho que Silas está a fazer em Alvalade e garante que o Paços está motivado para aproveitar as fragilidades do Sporting.

O treinador do Sporting foi criticado pela Associação de Treinadores por não ter as habilitações necessárias para treinar uma equipa da Primeira Liga.

O objetivo de Pepa é ganhar o jogo.