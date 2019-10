Wolfsburgo é goleado em casa pelo Leipzig e cai da Taça da Alemanha

O Wolfsburgo caiu esta quarta-feira com 'estrondo' na Taça da Alemanha em futebol, ao ser goleado em casa pelo Leipzig, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, por 6-1.

A fazer um bom arranque de campeonato - é quarto classificado com 17 pontos, menos dois do que o líder Borussia Moenchengladbach -, o Wolfsburgo, que já tinha empatado 1-1 em Leipzig para a 'Bundesliga', ainda se manteve na discussão do resultado na primeira metade, que encerrou a perder por 1-0 - autogolo de Bruma, aos 13 minutos.

O descalabro verificou-se na segunda metade, altura em que o Leipzig chegou aos 6-0, com os golos de Sabitzer (55), Forsberg (58), Laimer (61) e Timo Werner (68 e 88), tendo Weghorst (89) anotado o tento de 'honra' anfitrião.

Destaque nos jogos desta quarta-feira para a passagem do Verl, equipa da quarta divisão germânica, que afastou nos penáltis o Holstein Kiel, da segunda 'Bundesliga', depois de uma igualdade 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento.

Quem também caiu nesta segunda eliminatória da Taça alemã foi o Moenchengladbach, que perdeu em Dortmund frente ao Borussia local por 2-1.

A equipa líder da 'Bundesliga' ainda se adiantou aos 71 minutos, por Thuram, mas o Dortmund virou o resultado no espaço de três minutos, com golos de Brandt (77 e 80).

Na terça-feira, já tinham caído da primeira divisão Colónia, Friburgo e Paderborn.

Lusa