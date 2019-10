Sérgio Conceição queixou-se do relvado, do adversário e do árbitro. O treinador do FC Porto estava irritado e isso refletiu-se na linguagem.

De acordo com o treinador do FC Porto, "os jogadores tinham muita dificuldade no relvado e o jogo resume-se aquilo que foi a benevolência do antijogo do adversário".

"Ganhar toda a gente quer e os jogadores fizeram tudo para ganhar", reforçou Sérgio Conceição.