Benfica vai a Vizela a 23 de novembro, FC Porto recebe Setúbal a 24 na Taça

O Benfica desloca-se a Vizela em 23 de novembro, um sábado, e o FC Porto recebe o Vitória de Setúbal no dia seguinte, em jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

De acordo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que divulgou hoje o horário dos encontros com transmissão televisiva, a receção do Vizela, equipa do Campeonato de Portugal, ao Benfica tem início marcado para as 20:45 e o FC Porto-Vitória de Setúbal vai decorrer no dia 24 de novembro, às 17:30.

Noutro dos duelos entre equipas do primeiro escalão, o Sporting de Braga-Gil Vicente ficou agendado para o dia 23 de novembro, às 18:30.

A quarta eliminatória da Taça de Portugal arranca no dia 22 de novembro, às 17:15, com o encontro entre Leixões, da II Liga, e o Santa Clara, do escalão principal.

Lusa