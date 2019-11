FC Porto recebe o Desportivo das Aves no domingo

O Futebol Clube do Porto recebe este domingo o Desportivo das Aves, no Estádio do Dragão, num jogo marcado para as 16:00 horas.

A equipa de Sérgio Conceição vai tentar regressar às vitórias, depois de ter empatado com o Marítimo a um golo na última jornada. Este resultado retirou os dragões da liderança da I Liga portuguesa.

Do outro lado, o Desportivo das Aves ocupa o último lugar da tabela. A equipa, agora treinada por Leandro Pires, atravessa um período negativo, com um registo de sete derrotas consecutivas.