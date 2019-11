Nani salienta "experiência muito boa" no campeonato dos Estados Unidos

O futebolista internacional português Nani disse este sábado, na cidade da Praia, que a primeira época no campeonato dos Estados Unidos, representando o Orlando City, foi muito positiva e tem sido uma "experiência muito boa".

"Foi bom, foi um ano positivo, uma experiência muito boa para mim", avaliou o português, que está em Cabo Verde para promover um evento solidário, com a realização de dois jogos, um na cidade da Praia, ilha de Santiago, e outro na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente.

Depois de terminada época, Nani disse que nessa fase da carreira, aos 32 anos, quer dedicar parte do seu tempo a certos projetos, mas também a coisas que gosta de fazer, além do futebol.

"Nas minhas férias gosto de aproveitar para fazer esse tipo de eventos, já venho a fazer há alguns anos e estávamos a pensar há muito tempo em trazer para Cabo Verde", sublinhou.

O primeiro jogo vai ser no domingo, no Estádio da Várzea, entre os Amigos do Nani, equipa pelo qual o luso-cabo-verdiano jogará, e o Sporting da Praia, enquanto o segundo encontro será quatro dias depois, na ilha de São Vicente, com o Mindelense.

Além dos dois jogos solidários, o luso-cabo-verdiano vai visitar escolas de futebol e centros sociais nas duas principais cidades de Cabo Verde, a quem vai distribuir equipamentos desportivos.

Lusa