"O Benfica chegou à vantagem sem merecer"

O Benfica venceu este sábado o Rio Ave, por 2-0, no Estádio da Luz, num jogo a contar para a 10.ª jornada da I Liga. Carlos Carvalhal considerou que os encarnados chegaram ao primeiro golo sem o merecer. Do outro lado, Bruno Lage explicou porque não convocou para o jogo o avançado Raúl de Tomás e falou do regresso do Benfica às boas exibições.