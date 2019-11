Treinador do Aves promete equipa "ambiciosa" para o "grande desafio" com FC Porto

O treinador do Desportivo das Aves, Leandro Pires, garantiu este sábado uma equipa "ambiciosa" para o jogo deste domingo, frente ao FC Porto, no estádio do Dragão, da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Desportivo das Aves, último classificado com três pontos, desloca-se este domingo ao estádio do Dragão para o defrontar o FC Porto, segundo com 22, numa partida que está agendada para as 20:00 horas.