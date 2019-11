André Gomes lesiona-se com gravidade no tornozelo frente ao Tottenham

O internacional português André Gomes, que alinha no Everton, saiu hoje lesionado com gravidade na segunda parte do encontro com o Tottenham, da 11.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Aos 78 minutos, o médio luso recebeu a bola junto a linha lateral e, depois de arrancar, foi derrubado pelo sul-coreano Son, acabando por torcer o tornozelo direito no momento em que apoiou a perna no chão.

Carl Recine

A fratura no pé de André Gomes foi visível e chocou todos os jogadores que se aproximaram do atleta do Everton, inclusive Son, que levou imediatamente as mãos à cabeça, em sinal de desespero.

Andrew Yates

André Gomes teve de ser retirado de maca do campo, sendo substituído pelo islandês Gylfi Sigurdsson, aos 84 minutos.

Son foi sancionado com um cartão amarelo pela entrada, mas o árbitro Martin Atkinson acabou por retificar a decisão e mostrou o cartão vermelho direto ao avançado sul-coreano.No momento da lesão de André Gomes, o Everton, treinado pelo português Marco Silva, perdia por 1-0, graças a um golo de Dele Alli, aos 63 minutos.

Lusa