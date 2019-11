FC Porto e Famalicão procuram reaproximar-se do líder Benfica

FC Porto e Famalicão procuram hoje reaproximar-se do Benfica, que lidera isoladamente a I Liga portuguesa de futebol, nos embates com Desportivo das Aves e Sporting de Braga, respetivamente, para a 10.ª jornada.

Um dia depois de campeão nacional vencer na receção ao Rio Ave, por 2-0, e aumentar provisoriamente a vantagem para cinco pontos, o FC Porto recebe o lanterna-vermelha Desportivo das Aves e o Famalicão visita o Sporting de Braga, 10.º classificado com 11.

Os 'dragões' e os famalicenses somam 22 pontos e procuram repor a distância para os 'encarnados', nos seus embates marcados, respetivamente, para as 20:00 e 20:15.

O FC Porto procura voltar às vitórias, depois do empate 1-1 na visita ao Marítimo, na nona jornada, frente aos avenses, que somam sete desaires seguidos, enquanto o Famalicão tenta conquistar o segundo triunfo seguido, diante dos bracarenses, que perderam na quinta-feira no terreno do Boavista.

Antes, a partir das 17:30, o Sporting, quarto classificado com 17 pontos, visita o Tondela, 12.º com 12, e o Gil Vicente, 15.º com sete, recebe o Marítimo, 11.º com 10, a partir das 15:00.A 10.ª ronda termina na segunda-feira, com a visita do Boavista, sexto colocado e ainda sem derrotas, ao Vitória de Setúbal, a receção do Belenenses ao Paços de Ferreira e o embate entre Portimonense e Santa Clara, no Algarve.

Programa da 10.ª jornada:- Sábado, 02 nov:Benfica -- Rio Ave, 2-0Moreirense -- Vitória de Guimarães, 1-1- Domingo, 03 nov:Gil Vicente -- Marítimo, 15:00Tondela -- Sporting, 17:30FC Porto -- Desportivo das Aves, 20:00Sporting de Braga -- Famalicão, 20:15- Segunda-feira, 04 nov:Belenenses SAD -- Paços de Ferreira, 19:00Portimonense -- Santa Clara, 21:00Vitória de Setúbal -- Boavista

Lusa