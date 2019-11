Rangers apura-se para final da Taça da Liga antes da receção ao FC Porto

O Rangers apurou-se este domingo para a final da Taça da Liga escocesa de futebol, ao vencer por 3-0 na receção ao Hearts, em vésperas de defrontar o FC Porto, na quarta jornada do grupo G da Liga Europa.

O sueco Filip Helander, aos 45+1 minutos, e o colombiano Alfredo Morelos, aos 47 e 62, marcaram os tentos do conjunto de Glasgow, batendo o guarda-redes português Joel Pereira, que está cedido pelo Manchester United ao Hearts.

O Rangers, recordista de troféus da Taça da Liga, com 27, qualificou-se pela 32.ª vez para a decisão da prova, na qual não marca presença desde 2011.

Na final, a formação orientada por Steven Gerrard vai reeditar o dérbi de 'Old Firm' com o rival Celtic, que no sábado venceu por 5-2 o Hibernian, na outra meia-final.

Na quinta-feira, o Rangers recebe o FC Porto, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), na quarta jornada do grupo G da Liga Europa, depois de ter empatado 1-1 no Estádio do Dragão, na semana passada.

