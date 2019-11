Real Madrid empata e deixa caminho aberto para o Granada em Espanha

O Real Madrid empatou este sábado 0-0 na receção ao Bétis e deixou caminho aberto para o Granada no domingo poder terminar a 12.ª jornada da Liga espanhola como líder surpreendente da prova.

Com o desaire do FC Barcelona no campo do Levante (3-1) e o empate entre Sevilha e Atlético Madrid (1-1), o Real Madrid entrou em campo com a possibilidade de se isolar no primeiro lugar, mas ficou a zero frente ao 14.º classificado da prova.

Ainda na fase inicial da partida, o belga Hazard marcou para os 'merengues', mas o lance acabou por ser invalidado pelo videoárbitro (VAR).

Destaque ainda para a ausência de William Carvalho no Bétis, numa altura em que o internacional português ainda recupera de lesão.

Este resultado deixa o inesperado Granada, de Rui Silva e Domingos Duarte, a um passo de regressar à liderança da Liga espanhola, mas para isso tem que vencer em casa a Real Sociedad, no encontro que encerra a jornada.

O Granada ocupa o quinto posto, com 20 pontos e menos um jogo, atrás de Atlético de Madrid e Sevilha, ambos com 21 em 12 jogos, e menos dois do que FC Barcelona e Real Madrid, igualmente com 11 encontros disputados.

Lusa