O Tondela conquistou este domingo a primeira vitória em casa na edição 2019/20 da I Liga de futebol, ao vencer o Sporting, por 1-0, com um golo de Bruno Wilson, em jogo da 10.ª jornada.

Após o jogo, Silas considerou que faltou sorte ao Sporting e que houve falta de concentração no final. Do outro lado, o treinador do Tondela disse que o mais importante é dedicar a vitória aos adeptos.