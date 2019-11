Iker Casillas publicou esta segunda-feira uma fotografia nas redes sociais das chuteiras usadas no Olival.

O espanhol referiu na publicação que depois de seis meses e três dias voltou a calçar as botas.

Contactado pela SIC, o Futebol Clube do Porto diz que não se trata de uma reintegração do guarda-redes nos treinos, mas sim uma continuação da recuperação do jogador depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio em maio deste ano.