Sérgio Conceição deixa críticas à arbitragem após jogo com o Aves

O FC Porto venceu por 1-0 o Desportivo das Aves. O defesa espanhol Ivan Marcano fez o único golo do jogo. No final do jogo, Sérgio Conceição criticou a arbitragem e falou sobre o desgaste do plantel . Já o treinador do Aves disse que o golo adversário logo no início da partida afetou o desempenho da equipa.