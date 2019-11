Jogo frenético em Stamford Bridge

O Ajax inaugurou o marcador através de um livre marcado por Quincy Promes, que sofreu um desvio de Tammy Abraham.

A resposta do Chelsea surgiu de pénalti, depois de Pulisic ter sido derrubado na área. Na marcação Jorginho não vacilou.

Os holandeses colocaram-se novamente em vantagem, ao minuto 20, por intermédio de Quincy Promes.

Zyech fez o 3-1 na sequência de um livre.

Na segunda parte o Ajax aumentou a vantagem por intermédio de Van de Beek.

Azpilicueta reduziu pelo Chelsea.

Depois de um lance que resultou em duas expulsões para o Ajax e um penálti para o Chelsea, Jorginho bisou na partida.

O jogo terminou com o golo do empate do Chelsea apontado por Reece James.