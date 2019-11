Ui-Naldum, aos 14 minutos, fez o primeiro golo do jogo. O holandês aproveitou um corte defeituoso do adversário para dar vantagem aos reds. A equipa belga chegou ao empate através de Samatta, após um canto. Um igual já perto do intervalo.

Os campeões europeus passaram novamente para frente por Oxlade-Chamberlain, num remate colocado.



O jogo terminou 2-1, com a vitória do Liverpool, que está na liderança do grupo E.