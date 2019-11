Valência de Gonçalo Guedes vence o Lille por 4-1 

Os franceses até marcaram primeiro no Estádio Mestalla. Osimhen, aos 25 minutos, fez o 1-0. Os homens da casa só responderam na segunda parte.

O português José Fonte jogou a bola com a mão na área do Lille e Parejo, de penálti, empatou a partida. Dois minutos depois, Kondogbia fez um dos golos da noite desta Liga dos Campeões. Um remate de pé esquerdo do meio da rua e estava feito o 3-1.

Por fim, e já para lá dos 90 minutos, Ferrán Torres estabeleceu o resultado final e a segunda vitória do Valência na Liga dos Campeões. Os espanhóis somam 7 pontos no grupo H.