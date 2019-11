Violência no Chile obriga a mudar a final da Taça dos Libertadores de país

A final da Taça dos Libertadores será jogada a 23 de novembro em Lima no Peru. A organização da prova decidiu alterar o local do jogo da final devido à instabilidade que se vive no Chile.

As imagens dos violentos protestos no Chile

