Bicampeã olímpica Nicola Adams termina carreira por receio de ficar cega

A bicampeã olímpica Nicola Adams, com 37 anos de idade, aposentou-se do boxe por ter medo de perder a visão, de acordo com a BBC.

A britânica tornou-se a primeira campeã olímpica no boxe ao conquistar o ouro em Londres, em 2012, e voltou a ser campeã quando ganhou o título na categoria de peso mosca no Rio de Janeiro, em 2016.

"Fui avisada que qualquer impacto adicional nos meus olhos, provavelmente levaria a danos irreparáveis e perda permanente da visão", informou a desportista.

Num anúncio para o Yorkshire Evening Post, a atleta acrescentou: