Wendel é o grande destaque nesta convocatória. O médio esteve afastado nos últimos três jogos devido a problemas disciplinares e havia regressado aos treinos com a equipa principal esta terça-feira.

Esta é a primeira viagem de Silas ao comando do Sporting, o treinador leonino convocou 19 jogadores para este encontro.

O Sporting está no 2º lugar do grupo D com 6 pontos e após a derrota em Tondela, espera regressar às vitórias nas competições europeias.