Steven Gerrard confiante num resultado positivo do Rangers frente ao FC Porto

O treinador do Rangers, Steven Gerrard, 'sacudiu' hoje a pressão da receção de quinta-feira ao FC Porto, para a Liga Europa de futebol, defendendo que se a equipa jogar como no estádio do Dragão poderá alcançar um resultado positivo.

"Queremos continuar a crescer e provar que somos uma boa equipa", referiu Steven Gerrard.

O timoneiro escocês afirmou que pretende somar o máximo número de pontos em casa e que para isso é necessário ser "agressivo, mas sempre com respeito pelo FC Porto".

O treinador conta com o apoio do público para transformar na quinta-feira o ambiente do Ibrox Stadium num 'inferno' para o FC Porto e defendeu que o Rangers tem frente aos 'dragões' uma excelente ocasião para dar espetáculo.

"Acho que se olharmos para o nosso caminho na Europa, merecemos alguns elogios. Houve ocasiões dececionantes na derrota com o Young Boys (2-1), mas temos experiência suficiente para defrontar qualquer adversário", referiu Steven Gerrard.

O treinador destacou a importância do jogo que coloca frente a frente duas equipas com os mesmos quatro pontos na tabela classificativa do grupo G e que, em caso de derrota, comprometerá a continuidade na prova.

"Espero um estilo semelhante do FC Porto ao do jogo no Dragão, mas é muito difícil prever, pois o plano de jogo pode mudar. Nós vamos é estar focados no nosso plano", explicou o treinador do Rangers.

O técnico considerou que, a haver pressão na quinta-feira, esta não estará do lado da equipa escocesa, mas sim do FC Porto, que pretende amealhar pontos para subir à liderança do grupo.

O médio Ryan Kent, de 22 anos, afirmou quem as noites europeias de futebol no Ibrox Stadium trazem ao de cima o que de melhor tem a equipa e potencia ao máximo os seus jogadores.

"As nossas exibições melhoraram bastante na última temporada e existem jogadores de qualidade em todas as posições, que estão a fazer um excelente trabalho. Estamos fortes e as outras equipas estão a perceber isso agora", referiu Ryan Kent.

O jogador, que afirmou estar quase a 100% para dar o máximo ao longo de 90 minutos, considerou que a equipa vai entrar cautelosa frente ao FC porto, mas confiante num bom desempenho, tal como aconteceu no estádio do Dragão.

"A mentalidade e a qualidade melhoraram. Não tememos nenhum adversário e acreditamos que qualquer elemento da equipa pode avançar para o 'onze' e cumprir", disse ainda o jogador.

O Rangers recebe na quinta-feira o FC Porto, pelas 20:00, em jogo da quarta jornada do grupo G da Liga Europa.

Com lusa