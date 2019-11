Treinador do Santa Clara atribui favoritismo ao Benfica 

O treinador do Santa Clara atribui o favoritismo do jogo ao Benfica. João Henriques recusa a ideia de que a equipa de Bruno Lage esteja cansada da jornada europeia.

"O Benfica tem mais do que obrigação de se apresentar bem para disputar mais um jogo", afirmou o treinador do Santa clara.



O técnico da equipa açoriana garante que vai lutar pela vitória amanhã em São Miguel.

"Vamos, com as nossas armas, apresentar uma equipa forte e competitiva para contrariar o favoritismo do Benfica", concluiu João Henrique.