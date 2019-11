Rui Vitória entra a vencer com goleada na Taça da Arábia Saudita

O Al-Nassr, de Rui Vitória, estreou-se este sábado vencer na Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol, com a equipa do técnico português a golear fora a formação do Afief, por 5-1.

No jogo, da primeira eliminatória, dos 32 avos de final, a equipa de Rui Vitória era absoluta favorita frente a um adversário do terceiro escalão do futebol da Arábia Saudita, no qual é 10.º classificado no grupo A da prova.

Na última época, em que o Al-Nassr foi campeão saudita, a equipa foi eliminada nas meias-finais da Taça, ao perder com o Al Ittihad por 4-2 após prolongamento.

Lusa