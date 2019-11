Portugal é vice-campeão europeu de Muaythai

O campeonato começou a 3 de Novembro e termina este domingo em Minks, na Bielorrússia.

A Direcção da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai afirma-se orgulhosa pela conquista.

“É um orgulho para nós e para todos os Portugueses a obtenção de mais duas medalhas. Cada vez mais as provas estão mais disputadas, com cerca de seis a dez atletas por peso, onde apenas os melhores atletas do mundo conseguem ter acesso ao pódio, e para alcançá-lo são obrigados a disputar diversos e duros combates. Encontramo-nos cada vez mais empenhados na formação e reciclagem dos treinadores e na aposta dos mais novos, estes que certamente vão marcar os seus próprios nomes na galeria dos melhores atletas mundiais de Kickboxing e Muaythai, dado que nas últimas provas internacionais, estes têm-se evidenciado, e mais uma vez aqui ficou provado pelo Afonso Silva.”