Dois golos do argentino Luciano Vietto deram este domingo a vitória ao Sporting na receção ao Belenenses SAD, por 2-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois da derrota em Tondela (1-0), os 'leões' regressaram aos triunfos no campeonato, graças ao 'bis' de Vieto, aos 74 e 81 minutos.

Com esta vitória, o Sporting segura o quarto lugar da I Liga, com 20 pontos, menos 10 do que o líder e campeão Benfica, enquanto o Belenenses SAD permanece no 15.º posto, com 11.

Lusa