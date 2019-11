Britânico já correu a maratona em todos os países do mundo

O atleta Nick Butter, com 30 anos de idade, tornou-se na primeira pessoa a completar uma maratona em todos os países reconhecidos pelas Nações Unidas. O corredor terminou o desafio de percorrer os 196 países no domingo, na Grécia.

Nick Butter é um antigo bancário, de Dorset, no sul de Inglaterra, e correu a primeira maratona aos onze anos.O corredor competiu em provas de alto nível conciliando com o emprego no escritório. Mais tarde, acabou por decidir ser corredor a tempo integral.

A ideia do desafio dos 196 países surgiu quando Butter conheceu um homem, Kevin Webber, numa corrida no deserto do Saara, que tinha sido diagnosticado com cancro terminal na próstata e lhe transmitiu uma mensagem poderosa, que inspirou Butter a arrecadar dinheiro para a Prostate Cancer UK.

Quando Butter percebeu que ninguém tinha corrido uma maratona em todos os países do mundo, partiu com o objetivo de se tornar a primeira pessoa a fazê-lo.

Butter angariou mais de 65 mil libras (75.720 euros) para o Prostate Cancer UK, como resultado do seu percurso pelos 196 países, que começou a 06 de janeiro de 2018.

"Vocês precisam de valorizar o vosso tempo, não podem simplesmente assumir que vão aposentar-se e viver esta vida, precisam de fazer o que quiserem agora", afirmou Butter à CNN.

"Fui mordido por um cão, fui assaltado, fui assaltado à faca, fui colocado numa cela", referiu o atleta acerca das adversidades que encontrou no decorrer da jornada.