Empurrão provoca o caos em jogo da Bundesliga

O jogo do Friburgo frente ao Eintracht Frankfurt da Bundesliga ficou marcado por empurrões, cartões vermelhos e um treinador deitado no chão.

O Friburgo recebeu este domingo o Eintracht Frankfurt, que terminou o jogo reduzido a nove jogadores, depois das expulsões do suíço Gelson Fernandes, ex-Sporting, aos 45 minutos, e do argentino Abraham, aos 90+6.

A polémica aconteceu quando o argentino viu o vermelho direto depois de derrubar intencionalmente o treinador do Friburgo. O empurrão lançou o caos no encontro, como é possível ver no vídeo.



As imagens mostram Abraham a "atropelar" Christian Streich, levando à revolta do banco da equipa da casa, com jogadores e adjuntos a tentarem chegar ao defesa argentino, já dentro do terreno de jogo.

"David Abraham é um jogador muito emocional", defendeu Streich, citado pela CNN.

"Ele vinha a correr na minha direção com toda a velocidade, queria agarrar na bola e marcar um golo, de alguma maneira. Não o consegui evitar e ele acabou por me derrubar. Foi o que aconteceu."

Após a vitória da equipa da casa por 1-0, o Friburgo reforçou o estatuto de equipa sensação da Bundesliga e juntou-se a Leipzig e Bayern Munique no segundo lugar, com 21 pontos, menos quatro do que o Borussia Mönchengladbach, que lidera isolado.