Taison, jogador brasileiro do Shakhtar Donetsk, equipa treinada pelo português Luís Castro, foi expulso, pelo árbitro da partida, depois de ter reagido a insultos racistas dos adeptos do Dinamo de Kiev, no encontro que se realizou no passado domingo.

Depois de se aperceber das agressões verbais, dos adeptos da equipa contrária, o futebolista pontapeou a bola e dirigiu-lhes gestos obscenos.

Após a decisão do árbitro, o jogador saiu de campo em lágrimas.