Nadal perde a paciência em conferência de imprensa

O tenista Rafael Nadal perdeu a paciência durante uma entrevista, quando um jornalista lhe perguntou se a derrota nas ATP Finals tinha algo a ver com a recente cerimónia de casamento.

Nadal e Maria Francisca Perelló casaram-se em Maiorca, em Espanha, no mês passado, depois de terem namorado durante 15 anos.

Na segunda-feira, após ser derrotado por Alexander Zverev, em Londres, o espanhol foi confrontado na conferência de imprensa por um repórter que lhe perguntou se o recente casamento com a parceira de longa data contribuiu para o resultado.

"Sinceramente, estás mesmo a perguntar-me isto? Isto é a sério ou é uma piada?", questionou o tenista de 33 anos, citado pela CNN.

"É uma grande surpresa que me perguntes isto depois de ter estado com a mesma rapariga durante 15 anos, com vida normal e bastante estável. Não interessa se pões um anel no dedo ou não."