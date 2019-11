Bernardo Silva suspenso por um jogo devido a publicação polémica no Twitter 

A Federação Inglesa de Futebol anunciou esta quarta-feira que o jogador português Bernardo Silva vai ser suspenso um jogo, devido a um comentário nas redes sociais que foi considerado racista.

Para além da suspensão, o jogador do Manchester City foi multado em 50 mil libras (cerca de 58 mil euros) por causa da publicação sobre o colega de equipa Benjamin Mendy. O jogador de 25 anos vai ainda ter que completar um programa educacional perante a violação das regras da federação.

Bernardo Silva comparou Benjamin Mendy à personagem do doce Conguitos. A publicação foi apagada 46 minutos depois, com o jogador português a fazer um novo comentário no Twitter: "Já não se pode brincar com um amigo hoje em dia".

Para a FA, o comentário de Bernardo Silva constituiu uma violação agravada do código de conduta "por ter incluído referência, implícita ou explícita, à raça e/ou cor de pele e/ou origem étnica".

"O jogador não quis que a publicação fosse insultuosa ou de alguma maneira racista", diz o relatório da federação britânica, citado pela BBC.