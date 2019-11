O técnico de 49 anos regressa ao futebol português depois de há um ano ter rumado a Inglaterra para orientar o Reading. De acordo com a imprensa, o contrato será até ao final desta época e a próxima temporada.

É esperado que o treinador seja oficializado esta quarta-feira.

O Marítimo encontra-se em décimo quarto lugar do campeonato nacional com onze pontos, já foi eliminado da Taça de Portugal e não tem hipóteses de se qualificar para a final four da Taça da Liga.