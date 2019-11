Vítor Pereira condenado na Grécia a 8 meses de prisão com pena suspensa

Vítor Pereira foi condenado a oito meses de prisão na Grécia, por comportamento incorrecto e incentivos à violência durante um jogo do campeonato grego.

O caso remonta a fevereiro de 2015, quando o técnico português do Olympiacos, ainda antes do inicio jogo com o Panathinaikos, provocou os adeptos rivais e foi obrigado a fugir para os balneários.

A claque forçou a entrada no relvado, e levou toda a comitiva do Olympiacos a refugiar-se no túnel de acesso ao relvado.

Vítor Pereira foi agora condenado pelo Tribunal de Atenas a oito meses de prisão com pena suspensa, devido a incentivo à violência.