Capitão do Leipzig é operado ao joelho e falha jogo com Benfica na Champions

O futebolista húngaro Willi Orbán, defesa do Leipzig, foi operado a um dos joelhos e vai falhar os jogos da formação alemã até final do ano, informou esta quinta-feira o adversário do Benfica na Liga dos Campeões.

O capitão do conjunto germânico, de 27 anos, foi submetido a uma artroscopia "para retirar um fragmento de tecido solto", informa o Leipzig, e vai desfalcar a equipa nas próximas oito partidas, seis para a liga alemã e duas para a Liga dos Campeões.

Orbán vai falhar a receção do Leipzig ao Benfica, relativa à quinta jornada do grupo G da prova 'milionária', que está agendada para 27 de novembro.

O central húngaro já tinha estado ausente dos últimos jogos na 'Bundesliga', com Mainz e Hertha, bem como da deslocação ao terreno do Zenit São Petersburgo, para a 'Champions'.

Lusa