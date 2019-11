Tenista espanhol venceu Medvedev e terá que vencer Tsitsipas para seguir para as meias-finais. No outro encontro do dia, Tsitsipas, que está em grande momento de forma, venceu Zverev que havido vencido Nadal no último encontro.

Nadal e Zverev somam uma vitória cada e terão agora que lutar pela vaga nas meias-finais do ATP Finals.