Novo treinador do Marítimo feliz por regressar à Liga portuguesa

José Gomes é o novo treinador do Marítimo. É a aposta do clube madeirense para o lugar de Nuno Manta Santos afastado do cargo. A principal tarefa que o treinador tem pela frente é melhorar os resultados da equipa que se encontra nos últimos lugares da tabela.

José Gomes, que assinou contrato com o clube da Madeira até ao final da temporada 2020/2021, diz-se feliz por regressar à Liga portuguesa.