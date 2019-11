James Rodríguez dispensado por Carlos Queiroz da seleção da Colômbia

O futebolista James Rodríguez foi dispensado pelo selecionador da Colômbia, o português Carlos Queiroz, do jogo particular com o Peru, a realizar hoje, em Miami (madrugada de sábado em Lisboa), devido a queixas no joelho esquerdo.

Em comunicado, a Federação Colombiana de Futebol (FCF) refere que James Rodríguez, de 28 anos, sentiu um desconforto no joelho esquerdo após um "movimento acidental" durante um treino e, "por precaução, até nova avaliação", foi dispensado.

Perante esta situação com o antigo jogador do FC Porto, os médicos colombianos farão um "estudo detalhado" da sua condição física, que será partilhado com o seu atual clube, o Real Madrid.

James Rodríguez não joga pela Colômbia desde a derrota nos penáltis com o Chile, em 28 de junho, nos quartos de final da Copa América.