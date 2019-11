O pentacampeão mundial Jorge Lorenzo vai abandonar as pistas de motociclismo. O grande prémio de Valência, no próximo fim de semana, vai ser o último do piloto espanhol.

Lorenzo começou a competir em alta competição com apenas 15 anos e durante a carreira conquistou cinco campeonatos do mundo em duas categorias diferentes de motociclismo: 250 centímetros cúbicos e MotoGP.

O piloto espanhol retira-se aos 32 anos.