Sporting trabalha em Alcochete sem os internacionais e com muitos lesionados

O Sporting continua a trabalhar em Alcochete, sem os jogadores que estão ao serviço das seleções e com muitos elementos do plantel entregues ao departamento médico do clube.

Renan Ribeiro lesionou-se no adutor e já não treinou na quinta-feira às ordens de Silas. O guarda-redes brasileiro vai fazer exames complementares de diagnóstico e junta-se aos também indisponíveis Mathieu, Bolasie, Doumbia, Battaglia e Jovane.

O treinador dos leões recorreu a jogadores da formação para colmatar as ausências na equipa principal.