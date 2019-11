Britânico Michael Rutter declarado vencedor do GP de Macau de Motos

O britânico Michael Rutter (MGM by Bathams) foi hoje declarado vencedor do 53.º Grande Prémio de Macau de Motos, que foi cancelada devido a um aparatoso acidente que envolveu seis pilotos e feriu três, anunciou a organização.

Após o incidente, que ocorreu na segunda volta, a organização informou os jornalistas que a corrida tinha sido cancelada e que, pela primeira vez na história da prova, não haveria um vencedor, mas emitiu posteriormente um comunicado a dar conta da vitória de Rutter.

A organização indicou no comunicado que, de acordo com o regulamento, o resultado deve ser declarado com base em uma única volta da segunda corrida, pelo que Rutter foi proclamado vencedor, à frente do britânico Peter Hickman e do australiano David Johnson, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Três pilotos foram hospitalizados na sequência do acidente, mas nenhum corre perigo de vida, tendo os responsáveis pela prova informado que o canadiano Dan Kruger e o irlandês Derek Sheils já receberam alta hospitalar, enquanto o finlandês Erno Kostamo está em condição estável e será submetido a uma cirurgia ainda hoje.

O piloto português André Pires também participou na prova, tendo sofrido uma queda logo na primeira volta.

A corrida de motos do ano passado foi vencida por Peter Hickman, que ficara em segundo lugar na mesma prova em 2017, marcada pelo acidente mortal do piloto britânico Daniel Hegarty.

O GP de Macau inclui três corridas de carros --- as taças do mundo de Fórmula 3, GT e de carros de turismo (WTCR) -, bem como a 52.ª edição do Grande Prémio de motos, além da taça de carros de turismo de Macau e a taça da Grande Baía.

Lusa