Filipe Lima reentra na luta pela subida ao European Tour de golfe

O português José-Filipe Lima reentrou hoje na luta pela subida ao European Tour em golfe, ao cumprir a quinta e penúltima volta da Escola de Qualificação, que decorre em Tarragona, Espanha, em 66 pancadas.

Filipe Lima, que nas duas voltas anteriores caiu diversas posições, ficando provisoriamente afastado da zona de subida, esteve hoje em evidência e, juntamente com outros três jogadores, efetuou o segundo melhor resultado do dia, a duas pancadas do melhor, o sul-africano Darren Fichardt, que ocupa presentemente o 16.º posto.

O jogador luso, autor de um 'eagle' (duas pancadas ou melhor abaixo do par do buraco), cinco 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima), subiu 26 posições, de 46.º para 20.º, ficando assim em posição de subida ao circuito principal, que está ao alcance dos 25 primeiros classificados desta escola de qualificação, que tem na quarta-feira a sua sexta e última volta.Em sentido inverso está o outro português presente em Tarragona,

Pedro Figueiredo, que, já depois de ter caído para 21.º na segunda-feira, hoje baixou para o 33.º lugar, num dia em que efetuou o Par do campo (71), com três 'birdies' e três 'bogeys'.

Apesar da nova queda, o jogador luso está a apenas uma pancada do grupo de jogadores que ocupa a 25.ª posição, pelo que a volta de quarta-feira será determinante para os dois jogadores portugueses.

Apenas os 25 primeiros classificados no final das seis voltas do torneio, que decorre até quarta-feira no Lumine Golf Club, em Tarragona, garantem a presença no European Tour do próximo ano.

Lusa