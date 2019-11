José Carlos Peres revelou que estavam a decorrer negociações com o Sporting, mas que o defesa central escolheu o FC Porto.

Gustavo Henrique, de 26 anos, termina a ligação com o Santos a 31 de janeiro e já fez saber que não vai renovar.

O brasileiro quer jogar na Europa e o Dragão deve ser o destino. Palavra de José Carlos Peres, presidente do histórico emblema do Brasil, que espera encaixar dois milhões de euros com a saída do defesa.