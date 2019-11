A equipa de Mourinho no Tottenham

O adjunto João Sacramento e o treinador de guarda-redes Nuno Santos vão deixar o Lille para coadjuvar José Mourinho no Tottenham, anunciou esta quarta-feira o clube francês de futebol.

"Após reuniões entre o Lille e o Tottenham, foi encontrado um acordo para a saída de João Sacramento e Nuno Santos, que integravam a equipa técnica profissional do Lille, a fim de lhes permitir o ingresso no clube inglês, na quarta-feira", lê-se no sítio do quinto classificado da Ligue 1.

O Lille, que tem Luís Campos como diretor desportivo e conta ainda com José Fonte, Renato Sanches, Tiago Djaló e Xeka, anunciou que vai recorrer a soluções internas para completar a equipa técnica comandada por Christophe Galtier.

João Sacramento, de 30 anos, iniciou a carreira de treinador como adjunto na formação do Cardiff, passando ainda pelo Trefonen, do qual rumou para o Mónaco, como observador.

Já Nuno Santos, de 46, treinou os guarda-redes de Farense e das seleções de formação do Canadá, depois de ter defendido as balizas de Vitória de Setúbal, Caldas, Operário Lagoa, Leeds United, Benfica, Badajoz, Santa Clara, Beira-Mar, Rochester Rhinos, Toronto FC, Gondomar, Arouca e Ethnikos Assias.

Mourinho, de 56 anos, foi anunciado esta quarta-feira como sucessor do argentino Maurício Pochettino no comando do Tottenham, atual 14.º classificado da Liga inglesa de futebol.

O Tottenham, finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões, ocupa, após 12 jornadas, o 14.º lugar da Premier League, com 14 pontos, menos 20 do que o líder Liverpool, campeão europeu. Mourinho vai estrear-se no sábado, na visita ao rival West Ham, 16.º colocado, com 13.Na 'Champions', disputados quatro jogos, os 'spurs' ocupam o segundo lugar, com sete pontos, a cinco do líder Bayern Munique.

Com Lusa